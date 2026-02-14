Fiscalía de Sonora atiende a colectivo tras bloqueos carreteros; estos fueron los acuerdos

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 14 de febrero se concretó un espacio de diálogo entre los representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y las mujeres que forman parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Este encuentro ocurre en el marco de las manifestaciones y el cierre de carreteras que el grupo civil sostenía en la zona de Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 99, cerca de la capilla de San Judas.

La petición de las familias es que se retomen las investigaciones de expedientes que se mantienen sin avances desde el año 2020, etapa en la cual la institución se encontraba bajo una administración distinta a la actual. Como resultado de las conversaciones, se establecieron puntos de acción para dar respuesta a las dudas planteadas. En primer lugar, se realizará una revisión interna respecto al modo en que se trataron restos óseos recuperados.

El objetivo de este proceso es determinar si existieron fallas en el resguardo o en el análisis de estos indicios. Esta petición fue hecha por Cecilia Flores, representante del grupo. Para el día de mañana domingo, se programó un despliegue en el terreno donde se hallaron dichos elementos. En ese sitio, se realizará una ampliación de las tareas de búsqueda con el fin de encontrar algún otro fragmento que permita obtener muestras de ADN.

Es prioritario para ambas partes hallar material con la calidad necesaria para realizar los análisis genéticos que ayuden a dar con la identidad de las personas desaparecidas. Sobre los resultados científicos, se anunció que el próximo martes se entregará un informe detallado. Este documento explicará las razones por las cuales no se logró extraer información genética de una pieza dental que se analizó tiempo atrás.

Con esto, la autoridad busca aclarar las limitantes que impidieron obtener un perfil de identificación en ese análisis en particular. Aunado a los acuerdos generales, cada integrante de la agrupación recibió atención personal para sus expedientes. Los encargados revisaron el estado de las carpetas de investigación para informar sobre los pasos que se han dado en cada caso. La Fiscalía de Sonora reiteró su voluntad de mantener la comunicación y el trabajo conjunto.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora