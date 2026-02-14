Grupo México inicia remediación del daño al Río Sonora con depósito de 500 millones de pesos

Hermosillo, Sonora.- La minera Grupo México realizó el primer pago por 500 millones de pesos para iniciar la remediación de los daños ocasionados a comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora. Con estos recursos, el sistema de IMSS-Bienestar comenzará la construcción del hospital de Ures, que tendrá alcance regional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria precisó que el consorcio encabezado por Grupo México aún debe aportar otros mil millones de pesos, conforme al plan integral de justicia firmado con los gobiernos federal y estatal. Aseguró que el cumplimiento está garantizado y que la aplicación de los recursos será transparente, con plazos definidos. El plan también contempla la construcción de un laboratorio para el monitoreo permanente de la calidad del agua, plantas potabilizadoras, seguimiento epidemiológico a la población, la licitación del nuevo hospital y acciones de remediación del suelo.

Sheinbaum explicó que el juicio del Estado contra la empresa sigue su curso legal y que la reparación integral del daño forma parte de una salida alternativa prevista en la ley. Subrayó que el acuerdo responde a una exigencia histórica de las comunidades afectadas.

Inicia muestreo

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició un muestreo exploratorio en la cuenca del río Sonora para identificar sitios con posible contaminación por metales pesados. El recorrido se realizó entre el 11 y 12 de febrero en comunidades como Cananea, Arizpe, Aconchi y Ures, con toma de muestras de suelo y sedimentos, dentro del proceso de remediación ambiental derivado del derrame ocurrido en 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui