VIDEO: Simpatizantes arropan a Javier Lamarque durante foro político realizado en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El futuro de Morena dependerá de su capacidad para mantenerse unido, organizado y cercano a la gente, afirmó Javier Lamarque Cano durante su participación en un foro político donde reflexionó sobre el rumbo del movimiento en los próximos años.

El alcalde de Cajeme, planteó que la transformación no puede entenderse como un episodio político ya concluido, sino como un proceso histórico que exige continuidad, trabajo territorial y compromiso social permanente.

El movimiento nació del esfuerzo colectivo y de la organización desde abajo, recorriendo municipios, construyendo comités y manteniendo contacto directo con la ciudadanía. Esa base social fue la que permitió consolidar el proyecto y llevarlo al poder, por lo que insistió en que el principal reto hacia adelante es no perder ese vínculo con el pueblo", dijo.

El edil sostuvo que lo que viene para Morena implica reforzar la unidad interna y evitar divisiones que puedan debilitar al movimiento. Indicó que, ahora que el proyecto gobierna en distintos niveles, la responsabilidad es mayor, pues la población espera resultados concretos y gobiernos sensibles.

Dice el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, ante salón abarrotado en La Cascada, que él fue parte del esfuerzo que acompañó desde 2010 a Andrés Manuel López Obrador, en la lucha por fortalecer a la izquierda en México y en Sonora. Presentes 30 alcaldes municipales, diputados… pic.twitter.com/1nGFrxDA7d — Gilberto Armenta (@mensajero34) February 14, 2026

Lamarque enfatizó que el partido deberá enfocarse en fortalecer su estructura territorial, formar nuevos cuadros políticos y mantener la comunicación directa con la ciudadanía, ya que el respaldo popular no debe darse por sentado.

La continuidad del proyecto dependerá de la capacidad de Morena para seguir representando una esperanza de cambio y no convertirse en una fuerza política distante de la gente", afirmó.

Finalmente, llamó a la militancia a actuar con responsabilidad, mantener la cohesión y trabajar con visión de largo plazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui