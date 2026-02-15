Ayuntamiento de Hermosillo refuerza la instalación de cámaras para seguridad en Puerta Real y colonias aledañas

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, en su compromiso de garantizar la seguridad de todos los sectores de la ciudad, reforzó su sistema de videovigilancia con la instalación de 19 cámaras en Puerta Real y colonias aledañas.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entregó este proyecto de videovigilancia en el sector, como parte de los recursos que se ejercen del Programa CRECES, que busca fortalecer la seguridad, el desarrollo de espacios seguros y obras que requieren los vecinos.

El presidente municipal, acompañado por Daniel García, director de Participación Ciudadana, activó el sistema de videovigilancia que estará conectado al Centro de Monitoreo de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de un software inteligente de gran alcance que se suma a las acciones de seguridad impulsadas en la actual administración.

En Puerta Real y en las 20 colonias que integran este sector ya no están solas, tendrán siempre la mano amiga, el acompañamiento y la vigilancia de un Gobierno Municipal que pone por encima de todo a la ciudadanía. No tengo ninguna duda de que seguiremos trabajando juntos y en equipo", expresó.

Con una inversión importante, este proyecto ganador con dos mil 700 votos emite imágenes panorámicas de 180 grados con resolución de hasta ocho megapíxeles y posee análisis inteligente que detecta intrusiones, sabotaje de cables y movimientos sospechosos que activan alertas automáticas, entre otras funciones, explicadas por Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático.

El alcalde destacó que, con la participación de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Hermosillo invierte en las obras que requieren. 2.4 millones de pesos se invirtieron para la instalación de videovigilancia en Puerta Real y el sector que beneficiará a más de 20 colonias del sector norponiente de la ciudad y que era un polígono de seguridad para los vecinos años atrás por falta de una política de seguridad.

Ayuntamiento de Hermosillo refuerza la instalación de cámaras para seguridad en Puerta Real y colonias aledañas

Fuente: Tribuna del Yaqui