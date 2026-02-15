Clima en Sonora HOY 15 de febrero: Alertan frío por la mañana y hasta 29°C por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 15 de febrero de 2026 puede parecer tranquilo, pero el clima en Sonora tendrá contrastes que vale la pena considerar antes de salir de casa. Aunque no se esperan lluvias, el cambio entre el frío de la mañana y el calor de la tarde podría sorprender a más de uno. Si tienes planes al aire libre, conviene revisar el pronóstico y prepararte con anticipación. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información presentada en el portal web Meteored.mx, este domingo 15 de febrero de 2026, Sonora registrará cielo medio nublado durante el transcurso del día y sin probabilidad de lluvia en la región. Sin embargo, las condiciones térmicas variarán de forma importante entre la mañana, la tarde y la noche.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas. En municipios del norte como Heroica Nogales la temperatura mínima rondará los 2°C, mientras que en Agua Prieta descenderá hasta los 4 grados bajo cero. En Nacozari de García se prevén mínimas de 5°C y en Magdalena de Kino alrededor de 6°C. En la costa y el centro del estado, Hermosillo iniciará con 12° y Ciudad Obregón con 11°C, lo que obliga a usar prendas abrigadoras al comenzar la jornada.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde el termómetro subirá de forma notoria. En Hermosillo se espera una máxima cercana a los 29°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se alcanzarán valores de hasta 28 grados. En Guaymas la temperatura llegará a los 24 grados y en Caborca a los 27 grados. En el norte, San Luis Río Colorado registrará hasta 25°C y Sonoyta 24 grados. El ambiente será templado en la mayor parte de Sonora, con sensación cálida en regiones del sur.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/XaY2rCTnkk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 15, 2026

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras aisladas en zonas abiertas. Por la noche el ambiente volverá a refrescar de manera gradual. Se esperan temperaturas más templadas en la costa y centro, mientras que en el norte y zonas serranas descenderán nuevamente a valores de un solo dígito.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)