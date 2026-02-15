¿Cómo será el CLIMA en Hermosillo Sonora HOY domingo 15 de febrero? Aquí el reporte

Hermosillo, Sonora.- Si este domingo 15 de febrero de 2026 tienes planes al aire libre en Hermosillo, conviene revisar el pronóstico del clima antes de salir. El día comenzará fresco, pero conforme avancen las horas el calor se hará sentir y el viento tendrá presencia constante, por lo que es importante elegir ropa adecuada y tomar precauciones, sobre todo durante la tarde. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo 15 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portan web Meteored.mx, el clima en Hermosillo iniciará con ambiente fresco y cielo con nubes y claros. A las 06:00 horas se esperan 12°C, con sensación térmica de 12°C y viento flojo del noreste de ocho a 13 kilómetros por hora, con índice UV bajo. Para las 07:00 horas la temperatura se mantendrá en 12°C, pero el viento aumentará ligeramente, con rachas de 11 a 19 kilómetros por hora, también del noreste.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

A las 08:00 horas el termómetro subirá a 13°C, con viento moderado que podría alcanzar entre 15 y 26 kilómetros por hora. Aunque el cielo seguirá parcialmente nublado, no se pronostican lluvias. A las 09:00 horas comenzará a sentirse un cambio más notable, con temperatura de 16°C y viento del noreste con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. El índice UV seguirá en nivel bajo durante la mañana.

El incremento más marcado llegará hacia las 11:00 horas, cuando se prevén 24°C. El viento continuará moderado del noreste, entre 10 y 28 kilómetros por hora, y el índice UV alcanzará nivel 4 medio, por lo que se recomienda usar protector solar con FPS entre 6 y 10 si se permanecerá al aire libre. Durante la tarde se registrará la temperatura máxima del día. A las 14:00 horas se esperan 28°C, con sensación térmica de 27°C y viento moderado del suroeste de 7 a 23 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel 5 medio, el más alto de la jornada.

Hacia las 17:00 horas el cielo estará mayormente soleado, con 27°C y viento del oeste entre 12 y 27 kilómetros por hora. Aunque el índice UV bajará, el ambiente seguirá cálido. Por la noche, el clima será más estable. A las 20:00 horas se pronostican 22°C con cielo despejado y sensación térmica de 24°C. El viento será flojo del oeste, entre 10 y 19 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas la temperatura descenderá a 19°C, con viento leve del suroeste de cero a 5 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui