Con éxito se vivió el Coyota Fest 2026 en Cócorit; promocionan gastronomía local y a emprendedores

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la exposición, venta y degustación de distintos productos de la gastronomía regional, con la presencia estelar de las coyotas, se realizó con gran éxito la edición 2026 del Coyota Fest en la comunidad de Cócorit. Además, hubo un corredor con stands de emprendedores con productos y artesanías locales, impulsando el talento de comerciantes y artesanos, entre los que hubo varias personas de la etnia yaqui.

Se contó también con recorridos guiados por el mariposario Baisebolim Tosa y por el jardín etnobotánico Sawali Seewam, al interior del Centro Cultural Yo'o Joara, los cuales niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron, al ser para muchos la primera ocasión que visitaban esas instalaciones.

Coyotas, coricos, mazapanes, empanadas, jamoncillos, distintos tipos de pan como pastelitos y demás hubo en el festival de la coyota, además de muchos otros productos comestibles. El festival se llevó a cabo durante todo el domingo 15 de febrero, en el que hubo presentaciones musicales, charlas y talleres para los asistentes.

Productos con chiltepín y hasta bacanora también se expusieron en el festival que se ha venido posicionando como una tradición en el sur de Sonora.

Las coyotas

La tradicional coyota es un postre típico de la gastronomía sonorense que se elabora con harina de trigo, manteca vegetal y azúcar; se produce en forma de galleta redonda de buen tamaño y se rellena con distintos ingredientes como piloncillo, cajeta, guayaba, calabaza, philadelphia, nutella, fresa, higo y otros sabores.

El ambiente musical fue aderezado por el Grupo Galaxia, que puso a bailar y cantar con temas clásicos de rock de los años setentas, ochentas, noventas y dos mil, además del grupo de música latinoamericana Jiawi de la unidad Navojoa de Itson, con un repertorio que destaca y celebra la cultura de América Latina.

Fuente: Tribuna del Yaqui