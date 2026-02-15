¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón Sonora HOY? Pronóstico del CLIMA del DOMINGO 15 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 15 de febrero de 2026, conviene revisar el pronóstico y planear bien el día. Aunque el cielo no dará señales de lluvias, las variaciones de temperatura y el comportamiento del viento marcarán la jornada en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que es clave anticiparse para elegir la ropa adecuada y tomar precauciones, sobre todo en las horas de mayor radiación solar.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el clima en Ciudad Obregón comenzará con ambiente fresco desde muy temprano. A las 05:00 horas se esperan 13°C con presencia de nubes y claros, sensación térmica de 13°C y viento flojo del norte de siete a 12 kilómetros por hora, con índice UV bajo. Para las 06:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 12°C, con viento del norte de 8 a 15 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas el termómetro subirá nuevamente a 13°C, con viento del noreste de 10 a 18 kilómetros por horas. El cielo continuará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con radiación solar baja en las primeras horas. Al avanzar la mañana, el ambiente cambiará de forma marcada. Para las 11:00 horas se prevén 23°C, con sensación térmica de 25 grados.

El viento será flojo del norte, de tres a 14 kilómetros por hora, y el índice UV alcanzará nivel 5, considerado medio, por lo que se recomienda usar protector solar con FPS entre seis y 10 si se realizarán actividades al aire libre.

Durante la tarde se registrará la temperatura máxima del día. A las 14:00 horas se estiman 27°C, con cielo de nubes y claros y viento moderado del oeste de 7 a 21 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel cinco medio. Para las 17:00 horas la temperatura bajará ligeramente a 24°C, con sensación térmica de 25 grados y viento moderado del oeste con rachas de hasta 33 kilómetros por hora.

Por la noche el panorama será más estable. A las 20:00 horas el cielo estará despejado, con 17°C y viento flojo del oeste de cinco a 13 kilómetros por hora. Más tarde, a las 23:00 horas, el termómetro marcará 15°C, con viento ligero del este.

En resumen, este domingo 15 de febrero se espera un día sin lluvias, con cielo parcialmente nublado por la mañana, ambiente cálido por la tarde y fresco por la noche en Ciudad Obregón. La recomendación es salir preparado para los cambios de temperatura y protegerse del sol durante el horario de mayor radiación.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)