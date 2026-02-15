Hermosillo tiene capacidad hotelera para turistas de la Serie del Caribe 2027; hay cinco mil habitaciones disponibles

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo cuenta actualmente con cinco mil habitaciones de hotel, que pueden atender la demanda de visitantes y turistas que generará la Serie del Caribe 2027, afirmó Francisco García Karam, titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Francisco García Karam señaló que la ciudad tiene la capacidad de recibir a los turistas nacionales e internacionales que buscan disfrutar de la Serie del Caribe del 2027, por la variedad de paquetes que se ofrecen, que incluyen hospedaje, alimentación y traslados.

"Estamos buscando brindar, no solamente grandes ofertas en hotelería, sino que nos estamos coordinando con la cámara, con Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) para poder brindar también paquetes a la gente para que puedan tener hospedaje, para que tengan lugares donde comer y puedan disfrutar de la gastronomía sonorense; justo estamos empezando con eso", dijo García Karam.

Sonora será sede de la Serie del Caribe.



Hermosillo se prepara para recibir al béisbol que une a toda una región.



Felicidades a los @charrosbeisbol, campeones de la Serie del Caribe 2026, y reconocimiento a los @clubtomateros de Culiacán por una gran final.



El béisbol sigue… pic.twitter.com/oLmkN6yDWA — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 8, 2026

A lo largo de estos meses, dijo el titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, se trabajará con los hoteleros de la ciudad para realizar proyectos en conjunto a fin de que la oferta sea más atractiva para los visitantes en febrero del próximo año.

Se contempla que se puedan ofrecer paquetes que incluyan el traslado hacia el estadio Fernando Valenzuela, alimentación, entre otras cosas, a fin de que los turistas puedan alquilar una habitación de hotel con beneficios y a precios justos.

La Serie del Caribe en Hermosillo

A principios de febrero se anunció que Hermosillo será la sede oficial de la Serie del Caribe 2027, lo que generó grandes expectativas para el empresariado de Hermosillo. La última Serie del Caribe que tuvo Hermosillo fue en el 2013, cuando se tuvo el Estadio Sonora.

40 empresas hoteleras están registradas ante la Oficina de Convenciones y Visitantes, que tienen diferente capacidad de cuartos para hospedar a los turistas que vienen a Hermosillo, ya sea por vacaciones, de negocio o de placer, con planes accesibles.

