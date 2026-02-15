Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la contención del gusano barrenador del ganado (GBG) en la franja fronteriza, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) puso en operación una nueva planta de dispersión de mosca estéril en Moore Air Base, ubicada en Edinburg, instalación que inició actividades el 11 de febrero de 2026.

La planta cuenta con una capacidad inicial para liberar hasta 300 millones de insectos estériles por semana, con una proyección de crecimiento que permitiría alcanzar los 500 millones semanales, como parte de una estrategia preventiva para proteger la sanidad animal en la región.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que esta infraestructura representa un respaldo clave para conservar el estatus sanitario del estado y proteger la actividad ganadera del gusano barrenador del ganado. Señaló que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), se mantiene una supervisión constante de las medidas implementadas por autoridades estadounidenses para contener esta plaga en la franja fronteriza.

Nueva planta de mosca estéril en Texas refuerza blindaje sanitario contra gusano barrenador en Sonora

La secretaria de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, explicó que la técnica del insecto estéril es una herramienta comprobada para la erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) (Cochliomyia hominivorax), ya que las hembras solo se aparean una vez y, al hacerlo con machos estériles, los huevos no eclosionan, generando una barrera biológica que impide la reproducción de la plaga.

Las liberaciones aéreas ya se realizan hasta 80 kilómetros en zonas fronterizas, y las moscas estériles son marcadas con tinte fluorescente para facilitar su identificación en trampas, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica. Desde el 30 de enero se reforzó la dispersión de 100 millones de insectos por semana, y existe la posibilidad de trasladar operaciones desde Tampico hacia Texas si los casos se aproximan al norte de México.

Recientemente, inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) detectaron larvas de gusano barrenador en un caballo importado de Argentina a Florida, el cual fue tratado e aislado de inmediato, confirmando la eficacia de los protocolos internacionales de importación, sin relación con el brote registrado en México.

Para la entidad, el riesgo no es inmediato, pero sí real, por lo que el Gobierno de Sonora fortalece su blindaje sanitario con prevención anticipada, vigilancia estricta, coordinación permanente con la federación y comunicación estratégica responsable, respaldado por un estatus sanitario sólido, protocolos de cuarentena reforzados y capacidad técnica del Comité Estatal de Campaña Contra el GBG.

"A pesar de que no hay un solo caso de gusano en Sonora ni en estados exportadores, esta acción es muy esperanzadora, pues está comprobado que es la única técnica real para la erradicación de la plaga", aseveró López Cárdenas.

Nueva planta de mosca estéril en Texas refuerza blindaje sanitario contra gusano barrenador en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de Sono