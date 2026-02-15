Pueblo Mágico de Álamos contará con 100 viviendas del Bienestar; autoridades supervisan avances

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó un recorrido de supervisión en el municipio de Álamos para conocer los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en México, precisó que en el caso del municipio de Álamos se contempla la construcción de 100 viviendas, lo cual beneficiará al mismo número de familias que desean contar con un hogar digno en la sierra del sur de Sonora.

El recorrido

Por su parte, la directora nacional de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, reconoció el esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno, como lo es la administración de Alfonso Durazo Montaño, así como a nivel local con Samuel Borbón Lara, para que el Gobierno Federal cuente con los terrenos apropiados para el inicio de las viviendas.

Este noble programa que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sólo es posible gracias a la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno… Estar aquí en Álamos, así como estuvimos en Navojoa, es un orgullo y da esperanza y gusto que sabemos que muy pronto vamos a venir a inaugurar y entregar las viviendas", afirmó.

Fernando Rojo de la Vega, secretario del Bienestar en Sonora, puntualizó que, al igual que en Ciudad Obregón y Navojoa, para el municipio de Álamos se contempla la construcción de edificios multifamiliares, con una extensión aproximada de 60 metros cuadrados por vivienda.

Por ello, exhortó a la población interesada a acercarse a los módulos de Conavi en su municipio para inscribirse al programa y poder ser uno de los beneficiarios de las viviendas, las cuales tendrán un costo promedio de mil 800 pesos mensuales.

