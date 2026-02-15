Siguen consolidándose en Ciudad Obregón actividades sanas como 'Domingueando en Bici'

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de promover una ciudadanía más sana en todos los sentidos, por medio de hábitos saludables como el ejercicio físico y actividades recreativas de convivencia familiar y comunitaria, continúan desarrollándose en Cajeme eventos como 'Domingueando en Bici y +'.

Las autoridades municipales aseguran que ese programa se ha convertido en uno de los más exitosos en el tema del fomento de estilos de vida saludables, en el que participan activamente, además de las familias cajemenses, funcionarios municipales de las distintas dependencias.

Una vez más, el llamado 'Circuito Náinari' se volvió a llenar de vida y color como cada domingo, recibiendo esa jornada dominical en la que se cuenta con seguridad vial y apoyo de hidratación para niñas, niños, jóvenes y adultos que acuden al llamado para fortalecer el tejido social y reforzar los espacios seguros que existen dentro de la ciudad.

Son dos las dependencias municipales que coordinaron esta edición, siendo la Promotora Inmobiliaria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui