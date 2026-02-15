Tras meses de lucha, fallece Luis Carlos Ruiz, el 'Héroe del Plano Oriente' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 11 de octubre de 2025, un trágico accidente cimbró a la colonia Plano Oriente de Ciudad Obregón: tres trabajadores quedaron atrapados dentro de una alcantarilla donde realizaban obras de rehabilitación de la red hidrosanitaria del sector. Al enterarse de la emergencia, Luis Carlos Ruiz acudió al lugar sin dudarlo. Con la intención de rescatar a los trabajadores, descendió al interior de la alcantarilla apoyado con una cuerda, en un acto de valentía que más tarde sería reconocido por la comunidad.

Sin embargo, durante la maniobra también resultó afectado por la inhalación de gases y la aspiración de aguas residuales hacia sus pulmones. Después de más de cuatro meses de permanecer hospitalizado en estado delicado, la madrugada de este domingo 15 de febrero se confirmó el fallecimiento de Luis Carlos. El joven se ganó el reconocimiento de la comunidad como el 'Héroe del Plano Oriente' tras arriesgar su vida para intentar salvar a los trabajadores atrapados.

Luis Carlos fue trasladado de inmediato a recibir atención médica especializada, donde permaneció hospitalizado durante meses, mientras familiares, amigos y ciudadanos mantenían cadenas de oración y muestras constantes de apoyo. Su estado de salud se mantuvo crítico desde el día del incidente. A pesar de los esfuerzos médicos y de la esperanza de sus seres queridos, finalmente perdió la vida este fin de semana, generando profunda consternación en la comunidad cajemense.

Luis Carlos deja un legado de valentía, solidaridad y amor al prójimo. Vecinos y personas que siguieron de cerca su historia lo recuerdan como un ejemplo de entrega desinteresada, al haber puesto en riesgo su propia vida para intentar salvar la de otros. Cabe señalar que los tres trabajadores que quedaron atrapados también fallecieron tras inhalar gas metano acumulado; fueron identificados como Josimar 'N', de 38 años, y Jonathan 'N', de 34 (hermanos), y Flavio 'El Güero' 'N'.

Después de darse a conocer el fallecimiento de Luis Carlos, la comunidad cajemense expresó sus condolencias a sus hijos, padres y hermanos, reconociendo en él un ejemplo de valentía que permanecerá en el recuerdo de quienes conocieron su historia.

