Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora destacó el gran triunfo y la gran participación ciudadana que se vivió en el Bosque Urbano La Sauceda este fin de semana, ya que se llevaron a cabo actividades culturales, educativas y de conservación que fortalecen el sentido de comunidad y el compromiso ambiental. Este espacio recreativo fue reinaugurado en marzo de 2025 tras más de una década en abandono, con el fin de crear un centro de convivencia familiar, cultura y sostenibilidad ambiental.

La jornada dio inicio el viernes 13 de febrero del 2026 con la nueva edición de Econversando, con la charla 'La importancia del uso de las energías renovables en las empresas'; las y los asistentes generaron un diálogo dinámico y enriquecedor en torno a la competitividad y la sostenibilidad en el sector empresarial; se contó con una destacada asistencia y el público participó de forma activa.

Bosque Urbano La Sauceda vive un fin de semana de participación y aprendizaje: Gobierno de Sonora

Posteriormente, el día sábado desde temprana hora se realizaron actividades con la jornada de conservación y limpieza, llevando a cabo acciones para el mantenimiento del bosque urbano. Después, el taller de cerámica reunió a participantes de distintas edades en un espacio creativo que fomenta la convivencia y el arte en comunidad. Con el fin de que niños y niñas también disfrutaran del momento, ese mismo día se presentó la estrategia 'Pequeños Guardabosques', que constó de pinturas en caballetes, donde a través del arte conocieron más sobre las especies que habitan el humedal, promoviendo la educación ambiental de manera lúdica.

El domingo se dio continuación a la jornada de conservación y limpieza, reforzando el compromiso con el cuidado del entorno. Asimismo, con el propósito de promover la reflexión sobre el aprovechamiento de materiales y la reducción de residuos, se puso en marcha el taller 'Desperdicio y manos a la obra', impartido por el Club Guardianes del Futuro, el cual registró una muy buena participación.

Para concluir con la jornada, se presentó el Bazar Cultural, que reunió propuestas artísticas y de emprendimiento local, presentándose también el 'Domingo Chill Radio Sonora: Baile del Amor y la Amistad', un evento en el que familias y asistentes disfrutaron de música y baile en un ambiente festivo al aire libre. Con estas acciones, el Bosque Urbano La Sauceda reafirma su compromiso como un espacio de encuentro que integra cultura, educación ambiental, recreación y participación ciudadana en beneficio de la comunidad.

Bosque Urbano La Sauceda vive un fin de semana de participación y aprendizaje: Gobierno de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui