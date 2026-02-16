Buscan mejorar la movilidad urbana en Navojoa con el uso de la bicicleta; habilitan ciclovías en el centro

Navojoa, Sonora.- Mejor movilidad y menos contaminación es lo que busca el Ayuntamiento de Navojoa con la construcción de nuevas ciclovías en la ciudad; un espacio trazado estratégicamente para brindar mayor seguridad a los ciclistas, pero sobre todo rescatar el uso de este medio de transporte en la localidad.

Lamberto Betanzos Encinas, director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), indicó que durante la 'Semana del Ciclista 2026' se habilitaron dos ciclovías y una ciclo pista, ubicadas en la calle Abasolo y en el bulevar Obregón.

El funcionario municipal precisó que se instaló una ciclovía temporal sobre el bulevar Álvaro Obregón, para dar cumplimiento al proyecto de 'Pacificación de la movilidad' que exige el Gobierno Federal al desarrollo urbano de cada municipio.

Sabemos que tenemos que pacificar de alguna forma todo el bulevar Álvaro Obregón, porque hay universidades, escuelas primarias y secundarias, así como centros de salud e instituciones gubernamentales; por lo que la movilidad de este sector ya no es rápida", indicó Betanzos Encinas.

Las autoridades detallaron que el actual diseño de la ciclovía consiste en instalar un carril en medio del bulevar, para que su paso sea más eficiente y seguro; sin embargo, durante la 'Semana Ciclista' se estará consultando a los conductores para saber si el diseño continuará o se realizarán modificaciones.

Estamos viendo el impacto que va a tener; nosotros le llamamos a este proyecto de ciclovías 'urbanismo táctico', el cual será a prueba y error, porque los mismos ciclistas nos irán indicando si se requiere más espacio. Queremos saber cómo se sienten al transitar por medio de la calle o si lo cambiamos a la orilla de la banqueta", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui