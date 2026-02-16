Cajeme, entre los municipios con menor percepción de extorsión, afirma Lamarque Cano

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que en el municipio no se han registrado denuncias formales relacionadas con el cobro de piso a comerciantes de la localidad. Sin embargo, reconoció que sí se tiene conocimiento de una extorsión ocurrida hace un par de años.

Agregó que estas acciones no fueron llevadas a cabo por integrantes de la delincuencia organizada, sino por un grupo de pandilleros, de los cuales dos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, recordó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, Cajeme es el tercer municipio donde los habitantes conocen menos extorsiones, secuestros o fraudes.

Fuente: Tribuna del Yaqui