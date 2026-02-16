¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ayuntamiento de Cajeme

Cajeme, entre los municipios con menor percepción de extorsión, afirma Lamarque Cano

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que hace un par de años hubo un caso de extorsión por pandilleros, cuyos responsables fueron detenidos por autoridades

Cajeme, entre los municipios con menor percepción de extorsión, afirma Lamarque Cano
Cajeme, entre los municipios con menor percepción de extorsión, afirma Lamarque Cano Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que en el municipio no se han registrado denuncias formales relacionadas con el cobro de piso a comerciantes de la localidad. Sin embargo, reconoció que sí se tiene conocimiento de una extorsión ocurrida hace un par de años.

Agregó que estas acciones no fueron llevadas a cabo por integrantes de la delincuencia organizada, sino por un grupo de pandilleros, de los cuales dos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, recordó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, Cajeme es el tercer municipio donde los habitantes conocen menos extorsiones, secuestros o fraudes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.