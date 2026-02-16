Hermosillo, Sonora.- Con la celebración del Miércoles de Ceniza este 18 de febrero, la Iglesia Católica inicia el tiempo de Cuaresma, un periodo de reflexión, conversión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

El padre Joaquín Alberto Santillanes López, coordinador diocesano de la Pastoral de la Arquidiócesis de Hermosillo, explicó que en las parroquias, la ceniza que se impone a los fieles se elabora tradicionalmente con la palma bendita del año anterior y otros materiales litúrgicos en desuso.

"Cada comunidad organiza sus celebraciones y amplía los horarios de misa ante la alta participación de creyentes", dijo. Santillanes López recordó que la imposición de la ceniza representa un llamado al arrepentimiento y el reconocimiento de la grandeza de Dios.

En el calendario litúrgico 2026, las fechas clave de este tiempo son: 29 de marzo, Domingo de Ramos; 2 de abril, Jueves Santo; 3 de abril, Viernes Santo; 4 de abril, Sábado de Gloria; y 5 de abril, Domingo de Resurrección, culminando así el periodo cuaresmal.

Celebración de Cuaresma inicia con rito del Miércoles de Ceniza; Arquidiócesis de Hermosillo hace llamado a la reflexión

Fuente: Tribuna del Yaqui