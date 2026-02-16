Ciudad Obregón Sonora: Pronóstico del CLIMA y el TIEMPO de HOY lunes 16 de febrero 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este primer día de la semana realizarás actividades al aire libre en Ciudad Obregón, región del sur de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, escolares o académicos, es clave que te informes sobre cómo será el clima y el tiempo este lunes 16 de febrero de 2026. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos toda la información.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados por el portal web Meteored.mx, este lunes 16 de febrero de 2026 se espera un día con nubes y claros desde las primeras horas, sin probabilidad de lluvia y con cambios marcados en la temperatura conforme avance la jornada. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco. Para las 06:00 horas, la temperatura bajará a 11°C, con viento ligero del noreste de uno a tres kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel bajo en ese lapso.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas, el termómetro comenzará a subir y se ubicará en 14°C, con viento del noreste entre cinco y nueve kilómetros por hora. Aunque el cielo seguirá parcialmente nublado, la sensación será más templada conforme el sol gane presencia. Para el cierre de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, se espera un aumento importante en la temperatura, que alcanzará los 23°C, pero con sensación térmica de hasta 25°C.

El viento será flojo del suroeste, con rachas de cuatro a 15 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel cinco, considerado medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar con FPS de 6 a 10 si se realizarán actividades al aire libre. La tarde será la parte más cálida del día. A las 14:00 horas se prevén 26°C, con sensación térmica similar y viento moderado del sur entre ocho y 22 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 50 km/h, en el noroeste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.uD83DuDC47 pic.twitter.com/mlxA7bcQOi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 24°C, con sensación de 25 y viento moderado del suroeste de nueve a 22 kilómetros por hora. Ya por la noche, el ambiente volverá a refrescar. A las 20:00 horas se estiman 18°C, con viento flojo del sur de 4 a 11 kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 horas el termómetro marcará 16 grados, con viento ligero del este de 3 a 6 kilómetros por hora, bajo un cielo con nubes y claros y con índice UV en nivel bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui