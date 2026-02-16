Clima en Hermosillo HOY lunes 16 de febrero: ¿Cómo cambiará la temperatura durante el día?

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 16 de febrero de 2026 no será un día cualquiera en Hermosillo. Aunque el cielo mostrará nubes y claros, la combinación de mañana fresca, tarde calurosa y viento moderado podría sorprenderte si no tomas previsiones. Antes de salir de casa, conviene revisar cómo estará el clima hoy para elegir bien la ropa, protegerte del sol y evitar molestias por los cambios bruscos de temperatura. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos en el portal web Meteored.mx, Hermosillo tendrá una jornada estable, sin lluvia, pero con variaciones térmicas importantes entre la mañana y la tarde. Desde las 06:00 horas el ambiente será fresco, con 13°C y sensación térmica igual. El viento soplará flojo del este entre cinco y nueve kilómetros por hora y el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

Así será el clima en Hermosillo HOY 16 de febrero. Foto: Conagua

Para las 07:00 horas la temperatura descenderá ligeramente a 12°C, con viento del este de siete a 13 kilómetros por hora. A las 08:00 horas el termómetro marcará 14°C, con viento flojo del noreste de siete a 14 kilómetros por hora. Para las 09:00 horas la temperatura subirá a 17°C, con sensación térmica similar y rachas del noreste entre seis y 16 kilómetros por hora. Aunque el índice UV seguirá bajo durante las primeras horas, el aumento será gradual conforme avance la mañana.

Hacia las 11:00 horas comenzará el cambio más notorio del día. La temperatura llegará a los 23°C, con sensación térmica de hasta 25°C. El viento será flojo del sureste entre cinco y 17 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará nivel cinco, considerado medio, por lo que se recomienda usar protector solar con factor de protección entre 6 y 10 si se realizan actividades al aire libre. La tarde será la parte más cálida del lunes.

A las 14:00 horas se prevén 26°C, con sensación térmica similar, bajo un cielo con nubes y claros. El viento aumentará su intensidad, ahora moderado del suroeste entre 13 y 31 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas el termómetro marcará 25°C y el viento del suroeste podría alcanzar rachas de 17 a 36 kilómetros por hora, lo que podría generar polvo en algunas zonas.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender. A las 20:00 horas se estiman 22 grados, con viento moderado del suroeste entre 10 y 23 kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 horas el ambiente será más templado, con 20 grados y viento flojo del suroeste de siete a 16 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)