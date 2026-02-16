Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY LUNES 16 de febrero de 2026 en la NOCHE durante las próximas tres horas

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 16 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos en diferentes regiones de Sonora; si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Según el boletín vespertino de la Conagua, para hoy en la noche y madrugada del martes, el nuevo frente frío número 35 se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California, intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, así como viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California y Sonora.

Las autoridades del clima están previendo lluvias y chubascos para hoy lunes 16 de febrero de 2026 en la noche en Sonora

¿A qué hora lloverá hoy lunes 16 de febrero en la noche en Sonora?

En las próximas tres horas (18:00 a 21:00 horas) se pronostican lluvias y chubascos en:

Baja California (municipios): Tijuana, Tecate, Mexicali, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Sonora (regiones): Noroeste, Centro, Costa y Norte.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en golfo de California, Baja California y Sonora, y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California.

¿Cómo será el clima para mañana martes 17 de febrero en Sonora?

Según el pronóstico, se puede esperar cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Sonora. Durante la mañana, se tendrá un ambiente fresco a templado en la región y un ambiente frío con heladas y posible caída de lluvia engelante en sierras de Sonora (norte). Mientras que por la tarde se espera un ambiente templado a cálido en Sonora (sur).

Pronóstico de lluvias para mañana 17 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Sonora. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

sierras de Baja California. Lluvia engelante: sierras de Sonora (norte).

