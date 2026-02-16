Comercios en Ciudad Obregón registran notable caída en ventas por San Valentín; esperan repunte futuro

Ciudad Obregón, Sonora.- Una disminución bastante considerable en las ventas por San Valentín presentó el comercio establecido local, aseguró Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón.

"En el sondeo que realizamos en tiendas, joyerías y restaurantes después del 14 de febrero, encontramos que sí hubo ventas, pero no fueron como las del año pasado", comentó.

Cárdenas García señaló que, según el reporte del comportamiento en las ventas de distintos establecimientos comerciales de Canaco, fueron los giros de alimentos los más visitados.

La mayoría opina que los costos fijos y los incrementos han disminuido la rentabilidad del negocio y, pues, no le pueden subir el precio a su producto porque la gente ya no iría a consumirles", comentó.

El representante del comercio establecido en Ciudad Obregón subrayó que esperan que, para los próximos días especiales como el Día del Niño y el de las Madres, mejoren las ventas.

Fuente: Tribuna del Yaqui