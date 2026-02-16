Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa contará con 27 nuevas patrullas

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa anunció la adquisición de 27 patrullas para la corporación de Seguridad Pública Municipal, con una inversión de 11 millones de pesos (mdp).

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal de Navojoa, informó que se trata de 12 camionetas tipo pickup, así como 15 motocicletas, las cuales se encuentran en un taller en la ciudad de Hermosillo.

Estamos hablando de 27 unidades que quedaron del Fortamun 2025; están por ser entregadas en los próximos días, pero ahorita están en el proceso de colocarle todo el material, tecnología, equipo de comunicación y serigrafía que tienen que llevar de acuerdo a lo indicado por Seguridad Pública", señaló.

Las autoridades precisaron que dichas unidades serán enviadas a las comisarías rurales para atender el problema de violencia familiar, así como el de robo a casa habitación, mientras que el resto de las patrullas será utilizado para brindar un descanso a las unidades ya en circulación.

Fuente: Tribuna del Yaqui