Convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades para universidades públicas se amplía; esta es la fecha límite

Hermosillo, Sonora.- Para que más jóvenes universitarios puedan acceder a un respaldo que les permita continuar sus estudios, el gobernador Alfonso Durazo instruyó la ampliación de la convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades para estudiantes de universidades públicas hasta el próximo 20 de febrero.

El mandatario estatal señaló que se acordó la extensión del periodo de registro ante el interés y la alta demanda de estudiantes, reafirmando el compromiso del Gobierno de Sonora de garantizar que ningún joven abandone su formación académica por motivos económicos.

Mencionó que, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, se mantiene una política educativa en beneficio de las y los estudiantes para que en 2026 se eleve el presupuesto estatal destinado a becas a mil millones de pesos.

Destacó que se trata del monto más alto en la historia de Sonora, lo que permitirá alcanzar la entrega de 44 mil 500 becas para universitarios, beneficiando a 13 mil jóvenes adicionales durante el primer semestre del año. En un enfoque integral, el programa suma ya más de 605 mil becas otorgadas en la entidad, con una inversión histórica superior a tres mil millones de pesos.

