De la oscuridad a la claridad: Ciudad Obregón logra el 95% de cobertura en alumbrado público

Ciudad Obregón, Sonora.- Javier Lamarque, presidente municipal de Cajeme, informó los grandes avances logrados en materia de alumbrado público desde el inicio de su administración en 2021, ya que en aquel entonces el municipio enfrentaba un rezago con al menos un 60 por ciento de luminarias apagadas y, hoy en día, se logró un 95 por ciento de cobertura en luz urbana. La falta de iluminación pública genera inseguridad ciudadana al facilitar robos y asaltos en zonas oscuras, además de incrementar el riesgo de accidentes viales y caídas de peatones.

"Cuando llegamos a Cajeme en el 2021 hicimos un censo conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y había 18 mil lámparas apagadas de 30 mil lámparas del ayuntamiento; era el 60 por ciento de las lámparas apagadas, estaba a oscuras Cajeme, quizás ya se nos olvidó, pero ahorita tenemos en promedio alrededor de dos mil lámparas apagadas que son las normales de acuerdo al estándar y están en reparación o mantenimiento", señaló el mandatario.

De la oscuridad a la claridad: Cajeme logra el 95% de cobertura en alumbrado público

Lamarque explicó que se amplió la cobertura de alumbrado público de 30 mil a 40 mil lámparas en todo el municipio; mencionó que actualmente las dos mil lámparas apagadas representan alrededor del 5 por ciento, cifra que se mantiene dentro de los parámetros normales por trabajos de mantenimiento, además de reducir significativamente el número de luminarias fuera de servicio.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar al 911 cualquier tipo de vandalismo, ya que reconoció que la inseguridad continúa afectando la infraestructura y genera un aumento en los reportes ciudadanos; sin embargo, aseguró que se trabaja de manera permanente para atender cada caso y darle el seguimiento debido para que ya no siga afectando de manera significativa la infraestructura de la ciudad y la seguridad de la ciudadanía.

Gerardo Sastré, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, señaló que ha habido una gran mejoría en los tiempos de respuesta ante reportes por lámparas apagadas, aunque se continúa trabajando para optimizarlos, mencionando que operan seis grúas para la rehabilitación del alumbrado público, tres en el turno matutino, de 7:00 a 15:00 horas, y tres más en el turno vespertino-nocturno, de 15:00 a 24:00 horas. "Hay reportes que se resuelven en cinco minutos y otros que pueden tardar hasta dos semanas, cuando falta alguna pieza especial o se presenta un problema técnico donde también debe intervenir la Comisión Federal de Electricidad", explicó.

Actualmente, se han rehabilitado 125 de los 140 parques existentes en el municipio con luminarias de alta tecnología; de estos, más de 20 corresponden a espacios deportivos. Esto es resultado del análisis que se le realizó al contrato con la nueva compañía encargada del servicio, en el cual se contemplaba solo el alumbrado en calles; sin embargo, se amplió para incluir parques y unidades deportivas. "Por indicaciones de nuestro presidente municipal, vamos por más y a seguir rescatando luminarias en parques y unidades deportivas", concluyó el funcionario.

