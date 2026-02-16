Estudiantes de la UTE realizarán jornadas en beneficio de comunidades yoreme-mayo

Etchojoa, Sonora.- En beneficio de las comunidades yoreme-mayo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) realizarán jornadas comunitarias, gestión de becas, infraestructura educativa y acciones en el área de la salud.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno de Sonora para fortalecer acciones de preservación social y cultural en beneficio de dichas comunidades, la UTE formalizó la colaboración con los gobernadores tradicionales.

De esta manera, se fortalecerá el trabajo conjunto en materia educativa, cultural y de desarrollo comunitario, impulsando programas académicos, proyectos productivos y acciones que contribuyan a la preservación cultural en beneficio del pueblo yoreme-mayo.

El rector de la UTE, José Félix Gómez Anduro, firmó el documento con Gilberto García Bacasegua (Pueblo Viejo Santa Cruz), Enrique Valenzuela Moroyoqui (Júpare), Marcos Moroyoqui Moroyoqui (Santa Cruz), Miguel Ángel Ayala Álvarez (Etchojoa), Atalio Jusacamea Campoy (Camoa), José Erasmo Caro Olivas (Mayocahui) y Aniceto Valenzuela Moroyoqui (Etchojoa).

Durante el encuentro, el rector de la UTE destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con las autoridades tradicionales para generar oportunidades de educación superior incluyente y fortalecer la preservación cultural de la etnia.

Al respecto, los gobernadores tradicionales resaltaron la labor que realiza el Gobierno de Sonora, a través de sus instituciones, para fomentar la inclusión, la vinculación comunitaria y el desarrollo social de los pueblos originarios.

uD83DuDFE0 Estudiantes de la @etchojoa_ut realizarán jornadas comunitarias, gestiones de becas, infraestructura educativa y acciones en el área de la salud, en beneficio de las comunidades yoreme-mayo. uD83DuDE37?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/pTrcgjAuh1 pic.twitter.com/LccFfVcJPA — SEC Sonora (@SECSonora) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui