Álamos, Sonora.- A través del Sistema DIF Sonora y en cumplimiento de la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar acciones que fortalezcan el bienestar y la inclusión de los pueblos originarios, el Gobierno de Sonora realizó la entrega de apoyos sociales en la localidad de Mesa Colorada, en el municipio de Álamos, en beneficio de familias de la comunidad Guarijío Makurawe. La jornada también benefició a habitantes de comunidades aledañas como Mochivampo, Bavícora y Arroyo de Guajaray.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento alimentario de las familias de las comunidades del municipio de Álamos, se distribuyeron más de 500 canastas alimentarias que favorecen su nutrición y bienestar; esto como parte de la 'Jornada en tu comunidad'. Asimismo, se entregaron bicicletas, cobijas, lentes y dulces, apoyos que ayudan significativamente a niñas, niños y adolescentes, promoviendo su desarrollo y mejores condiciones de vida.

Gobierno de Sonora hace entrega de apoyos sociales a la comunidad Guarijío Makurawe

Lizeth Vásquez Ochoa, directora general de DIF Sonora, fue la encargada de encabezar esta jornada con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado en favor de la inclusión, el bienestar y la atención integral de las personas de los pueblos originarios, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida mediante acciones directas y cercanas a la comunidad. La directora mencionó que en la administración de Claudia Sheinbaum con Alfonso Durazo, a través del DIF Sonora, se trabaja para que los apoyos lleguen a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Registro Civil también brindó el servicio de expedición de actas de nacimiento, garantizando el derecho a la identidad y facilitando el acceso a servicios, programas sociales y oportunidades que contribuyen a su desarrollo integral. La jornada subraya el compromiso del gobierno estatal con los pueblos originarios, asegurando que la atención llegue a las zonas más alejadas, enfatizando la atención directa, cercana y con sentido social hacia estas comunidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui