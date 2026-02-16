IEE Sonora trabaja en las solicitudes de registro de agrupaciones que buscan ser partido político

Hermosillo, Sonora.- Comienzan los trabajos de la Comisión Temporal Examinadora del Registro de Agrupaciones Políticas Estatales que buscan consolidarse como asociaciones políticas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora).

En reunión de trabajo, la Comisión Temporal Examinadora del Registro de Agrupaciones Políticas Estatales inició el análisis de la solicitud presentada por 'Sonora Empleo y Bienestar para Todos' para constituirse como agrupación política.

Hasta el momento, la organización 'Sonora Empleo y Bienestar para Todos' es la única que ha presentado su solicitud formal para registrarse como agrupación política.

En la reunión estuvieron presentes el consejero Jaime Olea Miranda, presidente de esta comisión, así como la consejera Linda Viridiana Calderón Montaño y el consejero Wilfredo Román Morales Silva, integrantes, además del Director Ejecutivo de Fiscalización Luis Guillermo Astiazarán Symonds.

Fuente: Tribuna del Yaqui