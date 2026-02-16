"La historia merece ser contada como fue": Alfonso Durazo rechaza señalamientos en libro de Julio Scherer y exige aclaración pública

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 16 de febrero de 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó y exigió una aclaración a Julio Scherer sobre dichos de su libro 'Ni venganza ni perdón' sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde señala un supuesto esquema de financiamiento irregular relacionado con su gobierno. A lo que el sonorense respondió que "la historia merece ser contada como fue".

Mediante X, ante Twitter, Durazo Montaño rechazó de manera categórica cualquier insinuación que lo vincule. El mandatario explicó que la fotografía que acompaña la polémica fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta como gobernador, y aseguró que "ni ese día ni en ningún otro momento" Scherer le advirtió sobre la existencia o el riesgo de algún financiamiento ilícito vinculado al estado.

Esta fotografía fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante mi toma de protesta como gobernador del estado de Sonora.



Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito… pic.twitter.com/HQ2idgC89L — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 16, 2026

Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza. Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar públicamente que yo no participé en ningún esquema de financiamiento irregular, ni relacionado con Carmona ni con algún otro personaje similar", escribió el gobernador.

El gobernador lamentó que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración que consideró indispensable. "Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a "Sonora", y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron".

"Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta", expresó. Finalmente, Durazo Montaño sentenció: "La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia matutina 'La Mañanera del Pueblo' que no tiene intenciones de leer 'Ni venganza ni perdón' y puso en duda la solidez de las fuentes que, según reportes periodísticos, sustentan algunas de las acusaciones que contiene el texto y sugirió que si existen denuncias formales, estas deberían presentarse ante las autoridades competentes.

