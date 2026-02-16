Nuevo Frente Frío afectará Sonora HOY lunes 16 de febrero: Pronóstico del CLIMA y el TIEMPO

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este lunes 16 de febrero de 2026 será cambiante. El ingreso de un nuevo Frente Frío al noroeste del país modificará las condiciones en varias regiones del estado, con mañanas muy frías en la sierra, lluvias intermitentes y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar por carretera, es importante conocer cómo evolucionará el tiempo durante el día.

Así será clima en Sonora este lunes 16 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, un nuevo Frente Frío se aproximará al noroeste del país y, en combinación con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, provocará efectos directos en Sonora. A lo largo del día se espera cielo medio nublado a nublado, con presencia de lluvias y chubascos en distintas zonas del estado.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco a templado en gran parte de Sonora, pero muy frío en las zonas serranas, donde se prevén heladas. En el norte del estado, San Luis Río Colorado alcanza una temperatura máxima de 22°C y mínima de 11°C, mientras que Sonoyta presenta 19°C y 11°C. En Puerto Peñasco se esperan 20°C como máxima y 16°C como mínima.

En la zona fronteriza y serrana, las temperaturas descienden considerablemente por la mañana: Nogales registra 19°C de máxima y hasta -7°C de mínima, mientras que Agua Prieta alcanza 21°C con una mínima de -6°C. Nacozari de García presenta 19°C y 9°C. En el centro del estado, Hermosillo registrará 26°C como máxima y 12°C como mínima. Villa Pesqueira (Mátape) tendrá 24°C y 12°C, mientras que Arivechi alcanzará 28°C como máxima y 10°C como mínima.

En la región sur, Guaymas presenta 24°C y 13°C; Ciudad Obregón 26°C y 11°C; y Huatabampo 27°C y 11°C. Hacia el transcurso del día persistirá el cielo nublado, con intervalos de lluvias y chubascos. El frente frío favorecerá viento del oeste y suroeste con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en Sonora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reducción de visibilidad en carretera y caída de objetos ligeros.

Te compartimos el #Pronóstico del tiempo de este lunes 16 de febrero para las diferentes regiones de #México. ?? pic.twitter.com/S2l7geCeJe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

Durante la tarde el ambiente cambiará en el sur de Sonora, donde se espera que las temperaturas se mantengan templadas a cálidas, pese a la presencia de nubosidad. Sin embargo, el viento continuará siendo un factor relevante, con intensidad suficiente para provocar molestias en zonas urbanas y rurales.

Por la noche el ambiente volverá a tornarse frío, principalmente en áreas serranas, donde persistirá el riesgo de heladas. El cielo seguirá mayormente nublado y no se descartan lluvias aisladas en algunas regiones del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui