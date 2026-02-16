¿Planeas casarte? Gobierno de Sonora invita a participar en Matrimonios Colectivos 2026

Hermosillo, Sonora.- A través del Sistema DIF Sonora y en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, el Gobierno de Sonora hace un llamado a las parejas sonorenses, invitándolas a participar en la campaña Matrimonios Colectivos 2026, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias, especialmente a quienes viven en unión libre, y asimismo, fortalecer el bienestar social en el estado. Esto es totalmente gratuito, lo que representa un ahorro significativo en los derechos de matrimonio y la primera acta.

Muchos de estos eventos incluyen matrimonios igualitarios, reafirmando el derecho a la unión civil sin discriminación. Esta iniciativa facilita el acceso al matrimonio civil, contribuyendo a la protección legal de las familias y al reconocimiento de sus derechos, en congruencia con las acciones que impulsa el Gobierno de Sonora para fortalecer el tejido social; además, facilita trámites de seguridad social, herencias y protección legal de hijos.

Lizeth Vásquez, directora general del Sistema DIF Sonora, dio a conocer que el periodo de recepción de documentos será del 17 de febrero al 10 de marzo de 2026 en las instalaciones de los sistemas DIF municipales en todo el estado. En Hermosillo, las parejas podrán acudir a las oficinas de DIF Sonora, ubicadas en bulevar Luis Encinas y Monteverde, colonia San Benito; al Centro Néidi, en bulevar Libertad y Progreso s/n, colonia Adolfo de la Huerta; y al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en calle 3 y avenida Ley Federal del Trabajo, colonia Bugambilias.

También informó que el DIF Sonora y los DIF municipales entregarán los expedientes a las oficialías del registro civil el 11 de marzo del presente año para iniciar la elaboración de las actas correspondientes, proceso que continuará del 11 al 20 de marzo, periodo en el que se elaborarán todas las actas de matrimonio registradas. Posteriormente, del 21 al 31 de marzo de 2026, se llevarán a cabo las ceremonias de matrimonios colectivos en los distintos municipios del estado.

Según la titular de DIF Sonora, esta estrategia es parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de promover el bienestar integral de las familias sonorenses, ya que esta campaña representa una oportunidad para que las parejas formalicen su unión civil y consoliden su proyecto de vida, accediendo a derechos y beneficios legales que fortalecen su seguridad jurídica y la de sus familias.

Las parejas interesadas en unirse en matrimonio deberán acudir al sistema DIF de su municipio dentro del periodo establecido para recibir orientación y entregar la documentación correspondiente, reafirmando el compromiso del Gobierno de Sonora de generar condiciones que fortalezcan a las familias y contribuyan a su bienestar y desarrollo integral. Para más información, se recomienda visitar las páginas oficiales del Registro Civil o DIF de su localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui