Hermosillo, Sonora.- Como parte de la vigilancia epidemiológica permanente, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora informa que, hasta el momento, se mantiene una búsqueda intencionada de casos de sarampión en todo el estado de Sonora; esto significa que el personal de salud no espera a que los casos o las personas que tienen sospechas de tener la enfermedad lleguen por sí solas a consulta, sino que realiza acciones directas para identificarlos y prevenir brotes.

Se ha dado un seguimiento puntual a comunidades, centros de trabajo y zonas con movilidad de población, especialmente donde hay personas provenientes de otras entidades, a través de reuniones intersectoriales y coordinación con municipios. El objetivo de esta estrategia es claro y preciso, ya que tiene el fin de detectar de manera rápida y oportuna cualquier caso sospechoso y actuar de inmediato para evitar la propagación.

Salud Sonora refuerza prevención del sarampión y realiza búsqueda activa de cualquier caso sospechoso

Principalmente, se refuerzan las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos y el aislamiento inmediato en caso de presentar cualquier síntoma. Asimismo, estas acciones incluyen visitas informativas, revisión de esquemas de vacunación y orientación sobre síntomas como fiebre alta, tos, ojos rojos, congestión nasal, manchas en la boca y sarpullido.

Sin embargo, el sarampión no es el único tema del que se previene y se orienta a toda la población; aunque ha sido una alerta importante en estos últimos días, las jornadas de salud también se aprovechan para informar sobre otros virus o enfermedades que pueden presentarse en ciertas temporadas o regiones, instruyen sobre medidas para evitar infecciones respiratorias agudas, como el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados, promoviendo siempre la atención médica temprana, así como la corresponsabilidad ciudadana.

En Sonora, la vigilancia epidemiológica es activa y constante. No se baja la guardia ni se dejan espacios sin supervisión, porque la prevención es la herramienta más efectiva para proteger a la población. Finalmente, la SSP invita a la ciudadanía a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir a su unidad de salud ante cualquier síntoma; la detección oportuna y el trabajo coordinado entre autoridades y comunidad permiten mantener bajo control enfermedades prevenibles como el sarampión.

Fuente: Tribuna del Yaqui