Se retiran de las calles más de 900 armas; Alfonso Durazo encabeza ceremonia de destrucción

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 16 de febrero de 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de destrucción de armamento y municiones a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La actividad es parte de las acciones de la Mesa Estatal de Seguridad para fortalecer la integridad de las y los sonorenses.

En esta ocasión fueron destruidas 625 armas largas, 350 cortas, cuatro mil 485 cargadores y 212 mil 286 cartuchos, los cuales ya no podrán ser empleados por la delincuencia organizada para causar daño a la sociedad. Todo el armamento que fue destruido se aseguró durante operativos coordinados en distintos municipios de Sonora.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que estas armas que salen de circulación eran utilizadas para llevar a cabo actividades ilícitas, las mismas que anteriormente estaban en manos de criminales, por lo que, con este trabajo, se da un paso firme hacia el debilitamiento de los grupos criminales que operan en el estado.

Todas estas armas representan una parte del esfuerzo que hacen las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que participamos en la Mesa Estatal de Seguridad Pública. Pero hablar de este número de armas habla de un esfuerzo extraordinario", indicó.

Durazo Montaño refrendó su compromiso para continuar con la cooperación con instituciones de todos los órdenes de gobierno para avanzar en el proceso de desarme de las organizaciones criminales.

Seguimos retirando armas de nuestras calles para proteger a las familias sonorenses.



Fuente: Tribuna del Yaqui