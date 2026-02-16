Hermosillo, Sonora.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) inició el proceso de revisión contractual 2026 con la exigencia de un incremento salarial del 50 por ciento y la homologación de mil 700 trabajadores al salario mínimo vigente.

Su dirigente, Alejandro Manzanares Morales, confirmó que este martes 17 de febrero de 2026 arrancan las mesas de negociación con autoridades de la Universidad de Sonora (Unison).

El objetivo es evitar que los sueldos contractuales sigan rezagados frente al salario mínimo, el cual ha registrado aumentos superiores al 100 por ciento en los últimos años. De mantenerse la tendencia actual, podrían generarse distorsiones en los tabuladores, afectando la equidad interna", aseveró.

Manzanares Morales advirtió que, en caso de no lograrse acuerdos satisfactorios, el sindicato contempla un posible emplazamiento a huelga para mediados de marzo. "La propuesta de aumento del 50 por ciento busca compensar que el salario mínimo en México ha aumentado más del 100 por ciento en los últimos años", comentó.

Steus exige a Unison aumento del 50% de sueldo y nivelación de mil 700 trabajadores al salario mínimo

Fuente: Tribuna del Yaqui