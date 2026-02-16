Toma protesta Javier Lamarque a nuevos titulares de Oomapas y otras dependencias municipales

Ciudad Obregón, Sonora.- Para continuar garantizando el cumplimiento de la ley y reafirmar el compromiso público de servir con responsabilidad, honestidad y transparencia, en Sesión Extraordinaria y Pública de Cabildo, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque en compañía del cuerpo colegiado de regidoras y regidores del Ayuntamiento, realizó la toma de protesta de Luis Alberto Coronado Ruiz, como el nuevo titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Javier Lamarque agradeció la labor realizada de Luis Alberto Coronado en la dirección general de Oomapasc, así como el trabajo efectuado por parte de Teresita Caraveo Galindo, quien informó asumirá la responsabilidad de Oficialía Mayor.
Durante este lunes, el presidente municipal, también rindió protesta en la junta de gobierno del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme a José Luis Pablos como nuevo director general del Oomapasc.
Así como Roberto Valenzuela Ortega, director administrativo; Jorge Alberto Ponce Salazar, director del Órgano de Control Interno; y Myrna Edith García Ibarra como directora técnica.
En ese sentido y de forma estratégica, Lamarque Cano tomó protesta como nuevos titulares a Jesús Antonio Ponce, director del IMIP; Omar Acosta, director de Ingresos del Ayuntamiento; Alfonso Alcantar, director de Desarrollo Urbano y Óscar Sánchez, director de Catastro.
