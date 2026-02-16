UES Navojoa da inicio a su proceso de admisión; rectora anuncia su nueva oferta educativa

Navojoa, Sonora.- Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES), visitó el municipio de Navojoa para dar a conocer la oferta educativa de la institución y dar inicio al proceso de admisión 2026.

Patiño Fierro informó que las clases arrancarán el 17 de agosto para 23 nuevos grupos académicos, en las modalidades presencial y virtual, en esta última con cupo de 300 espacios, brindando a los alumnos el beneficio de la gratuidad a través de becas del Gobierno del Estado y un paquete de estímulos de hasta cien por ciento por parte de UES.

La Universidad Estatal de Sonora es muy importante en esta región y queremos que se conozca en cada uno de los rincones del estado… El sur de Sonora tiene un gran potencial; creo que Navojoa abre la puerta a muchas oportunidades de desarrollo y quiero rendir cuentas desde aquí, en el sentido de cómo la UES ha ido avanzando y así lo refleja su gran número de estudiantes", indicó.

Entre las ingenierías que ofrece UES Navojoa se encuentran: Horticultura, Tecnología de Alimentos, Biotecnología Acuícola, Industrial en Manufactura, Mecatrónica y Sofware.

Mientras que las licenciaturas que ofrece son: Administración de Empresas, Comercio Internacional, Criminología, Enfermería, Nutrición Humana y Agronegocios.

Cabe señalar que el registro de aspirantes inició este lunes 16 de febrero y terminará hasta el próximo 22 de mayo, mientras que la aplicación de exámenes de admisión será del primero al cinco de junio y la publicación de resultados será hasta el 22 de junio.

