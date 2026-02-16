Un tributo a la esperanza: Honran a niños que luchan contra el cáncer en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 15 de febrero de 2026 se llevó a cabo la cuarta caravana contra el cáncer infantil en Ciudad Obregón con el propósito de realizar una manifestación pública de solidaridad hacia los menores que se encuentran en tratamiento oncológico y sus familias, reconociendo su valentía y, asimismo, contribuyendo a la concientización social; en la conmemoración se contó con la participación de más de 100 autos, motos y razers.

En apoyo a los pacientes pediátricos, en estas actividades se suele utilizar un lazo dorado, símbolo internacional de la fortaleza de los niños que enfrentan esta lucha; por ello, los vehículos fueron decorados con globos amarillos y dorados, representando la valentía, la fuerza y la esperanza de los niños, niñas y adolescentes que enfrentan el cáncer, comparándolos con la resistencia y el valor del oro.

Un tributo a la esperanza: Honran a niños que luchan contra el cáncer en Cajeme

La caravana salió desde Plaza Goya siguiendo una batanga donde viajaban algunos niños junto con 'Yaco', mascota del Club Yaquis. El ruido y los colores llenaron las calles Guerrero, California, Nainari, Quintana Roo, Calzada Ostimuri y Kino para concluir en la laguna del Nainari, donde se ubica el Jardín de la Esperanza. Ahí siguió la fiesta con pasteles, piñatas, música y, posteriormente, hubo un homenaje especial a los niños que no pudieron superar la enfermedad.

Las actividades habían dado inicio desde la mañana del domingo, con una misa presidida por el obispo Felipe Pozos Lorenzini, quien se dedicó a dar ánimo a los niños y sus familias, confiando en Dios y, lo más importante, no perder la esperanza. Posteriormente, se realizó un gran homenaje festivo en el Instituto Cumbre del Noroeste donde las familias, por un momento, se olvidaron de lo complicado que ha sido el proceso de la enfermedad.

Los niños gozaron de un divertido show del payaso 'Chuyin'; también hubo una grata emoción con la presentación de las guerreras K-pop y también se llevaron a cabo otras actividades con el fin de reconocer la valentía de todos los niños y su familia. Cada menor homenajeado recibió un reconocimiento, par de tenis nuevos, camiseta y regalo; todo esto fue donado por la comunidad que se sumó a la campaña 'Fuertes' organizada por la asociación 'Amar y Servir'.

Fuente: Tribuna del Yaqui