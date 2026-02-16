Universidad de la Seguridad Pública de Sonora hace historia en su ingreso de cadetes; se alistan 457 aspirantes

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de la Seguridad Pública (USP) inició el ciclo 2026 con un total de 457 jóvenes aspirantes a formarse como policías preventivos, haciendo un histórico ingreso de cadetes, registrando la mayor demanda de mujeres y hombres con vocación de servir y, cumpliendo así con el compromiso del gobernador Alfonso Durazo al inicio de su administración de fortalecer las corporaciones de seguridad en Sonora.

La institución recibió más de mil solicitudes de ingreso, marcando un récord de interés por parte de la ciudadanía para integrarse a las corporaciones estatales. La generación que ingresó este lunes 16 de febrero a la USP se nombró 'Dragón' y es caracterizada por contar con el mayor número de cadetes en la historia de la universidad, creando sin duda un precedente y reflejo de conveniencia de las y los jóvenes de estudiar para servir a Sonora.

Universidad de la Seguridad Pública de Sonora hace historia en su ingreso de cadetes

El rector de la Universidad de la Seguridad Pública, Ellioth Romero Grijalva, comunicó que para continuar egresando perfiles profesionales que habrán de incorporarse en un futuro próximo a las filas de la policía estatal y municipal, actualmente se está trabajando al 100 por ciento de su capacidad. Asimismo, el 41 por ciento de la generación 'Dragón' está conformada por mujeres y el 59 por ciento por hombres, originarios en su mayoría de Hermosillo y municipios de la sierra y sur de la entidad.

La USP ofrece la formación en licenciatura en Derecho, especialidades, maestrías y doctorados, todas con enfoque policial, contribuyendo a garantizar un empleo, incluso desde antes de finalizar sus estudios, según informó Elioth Romero, expresando que ante la gran demanda, se proyectó que la próxima generación 'Esparta', que ingrese a finales de marzo, se estima estará conformada por mínimo 150 cadetes.

Fuente: Tribuna del Yaqui