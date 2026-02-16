Universidad Tecnológica de Guaymas fortalece vinculación con el sector productivo; hace convenio con Selecta

¡Síguenos!
La UTGuaymas fortalece la vinculación estratégica con el sector productivo; firmó convenio de colaboración con Selecta de Guaymas

Los representantes de la empresa coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración Foto: Internet

Guaymas, Sonora.- Con el objetivo de que estudiantes universitarios participen en estadías profesionales, prácticas, capacitación especializada y esquemas de vinculación laboral en una de las empresas de acuicultura y pesca más importantes de México, la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) estableció un convenio con Selecta de Guaymas.

El rector de la UTG, David Guillermo Pintor Hernández, firmó el documento de colaboración con Juan Ponce, director de Procesos; Antonio Lara, director de Recursos Humanos; y Carlos Ruedaflores, director de Operaciones de dicha empresa, para impulsar de forma conjunta la formación integral del estudiantado y garantizar su inserción en el mercado laboral.

En la UTG trabajamos para que nuestras y nuestros estudiantes cuenten con herramientas, conocimientos y experiencias que les permitan integrarse con éxito al ámbito laboral y aportar al crecimiento de Sonora", expresó.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del talento sonorense, ambas instancias implementarán acciones de vinculación efectiva entre la educación superior tecnológica y el sector productivo para responder a las demandas actuales de la industria y contribuir al desarrollo económico sostenible del estado.

Con este tipo de alianzas, se reafirma el compromiso de trabajar en coordinación con áreas estratégicas para la economía regional, consolidando una educación pertinente, inclusiva y orientada a la transformación social de la entidad.

Los representantes de la empresa coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración institucional para impulsar el talento local y generar mayores oportunidades de empleabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

