Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo extiende la invitación a la población en general a aprovechar la jornada de vacunación gratuita contra el sarampión, que se realizará fuera de sus instalaciones, sobre el bulevar Hidalgo en la Plaza Zaragoza.

El módulo se instalará este 18 de febrero afuera del Ayuntamiento de Hermosillo en un horario de 9:00 horas a 13:00 horas, sin cita previa, para las personas que buscan completar su esquema de vacunas. El propósito es que más personas puedan contar con la vacuna y evitar brotes de la enfermedad.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán, acompañado por Luis Becerra Hurtado, director de Salud Pública Municipal, se sumó al exhorto a la ciudadanía a revisar sus cartillas de vacunación y acudir al módulo instalado en Palacio Municipal donde se aplica la vacuna triple viral, la vacuna contra el sarampión a menores de 50 años de edad, entre otras.

"Hemos visto que son 11 casos confirmados hasta el momento. La importancia aquí es mantenernos informados, revisar nuestras cartillas de vacunación y nos sumamos al exhorto a la población para que acuda a los módulos disponibles en Hermosillo", expresó Luis Becerra.

Aplicarán la vacuna contra el sarampión en el Ayuntamiento de Hermosillo; conoce la fecha y hora

Fuente: Tribuna del Yaqui