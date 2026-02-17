Ayuntamiento de Nogales apoya retorno familiar de un ciudadano al estado de Guerrero

Nogales, Sonora.- Como parte de las acciones de apoyo social impulsadas en Nogales para atender a personas en situación vulnerable, un ciudadano recibió respaldo institucional para reencontrarse con su familia en el estado de Guerrero, luego de vivir un tiempo en la frontera.

Se trata de Jaime Armenta, de 47 años, quien tras recibir apoyo en el Centro de Atención a Personas con Adicciones (CIAD) Cananea, solicitó apoyo para regresar a su lugar de origen, donde ya lo esperan sus familiares.

Jorge Armando Reyes Urías, encargado del CIAD Cananea, explicó que Jaime llegó a Nogales hace siete años en busca de mejores oportunidades, pero enfrentó circunstancias que lo llevaron a una etapa difícil.

Le brindamos alojamiento y alimentación, y desde el inicio manifestó su deseo de regresar con su familia en Guerrero, por lo que fue orientado a solicitar apoyo al Gobierno Municipal", indicó.

Autoridades municipales informaron que se realizó el procedimiento correspondiente para que Jaime pudiera abordar un camión con destino a la Ciudad de México y posteriormente continuar hacia Guerrero.

El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, señaló que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para apoyar a personas que buscan retomar su vida junto a sus familias.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el programa Café, Pan y Abrigo, impulsado desde Bienestar Municipal, ha permitido en ocasiones anteriores apoyar a otras personas para regresar con sus seres queridos.

Las autoridades destacaron que cada caso representa una historia distinta y que en algunos casos las personas incluso habían sido reportadas como no localizadas. Jaime agradeció el respaldo recibido y señaló que su regreso representa un nuevo comienzo junto a sus hijos y familiares.

Tomé decisiones equivocadas hasta llegar a vivir en las calles, pero hoy tengo la oportunidad de reencontrarme con mi familia", expresó Jaime Armenta.

