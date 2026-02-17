Bomberos de Hermosillo proponen crear una fiscalía especializada en Protección Civil

Hermosillo, Sonora.- La creación de una fiscalía especializada en Protección Civil fue propuesta luego del incendio que consumió una tienda departamental en la zona de Paseo Río Sonora, hecho que reavivó el debate sobre el cumplimiento y la supervisión de las normas de seguridad en establecimientos comerciales.

El comandante del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty, señaló que los siniestros no ocurren de manera aislada, sino como consecuencia de una cadena de omisiones que, al acumularse, pueden derivar en pérdidas materiales significativas e incluso en riesgos para la vida de las personas.

Consideramos indispensable que exista una instancia con personal capacitado para investigar a fondo este tipo de casos. La materia de Protección Civil es compleja, ya que involucra normas oficiales mexicanas, disposiciones técnicas y lineamientos de carácter federal que requieren conocimiento especializado para su correcta interpretación", explicó Juan Francisco Matty.

En ese sentido, subrayó la necesidad de contar con peritos y jueces con preparación específica que puedan analizar cada situación con criterios técnicos sólidos. De acuerdo con el jefe de Bomberos, una fiscalía dedicada exclusivamente a estos asuntos permitiría establecer responsabilidades con mayor claridad y aplicar sanciones de manera más efectiva, además de generar precedentes que fortalezcan la cultura de la prevención en la comunidad.

Hacemos énfasis en que la seguridad no debe depender únicamente de las inspecciones gubernamentales. Llamamos a ciudadanos y empresarios a asumir la autogestión como parte fundamental de la prevención y de la protección civil", culminó.

Matty Ortega reconoció el trabajo de los empleados de la tienda Sam's en el Vado del Río que se encontraban realizando labores de limpieza y acomodo de mercancía cuando inició el fuego el jueves pasado, destacando su actuación durante la emergencia.

comandante del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty

Fuente: Tribuna del Yaqui