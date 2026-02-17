Hermosillo, Sonora.- El Banco de Alimentos de Hermosillo anunció la octava edición del 'Challenge contra el hambre', en la cual se unieron un total de 16 empresas en una competencia solidaria para reunir frijol y apoyar a familias en situación de inseguridad alimentaria, buscando romper récord en este año. Este esfuerzo resalta la gran responsabilidad de la iniciativa local con la alimentación de las familias sonorenses más vulnerables.

Cada una de las empresas que se unieron a la causa recolectará al menos una tonelada de frijol durante un mes completo, involucrando a colaboradores, clientes, proveedores y sus familias. En esta edición participan Chevrolet, Mercedes Benz, Smart Chef, GLS Group, Tacos Armando, Colegio de Economistas, Grupo Roga, Mr. César, Listen Trust, Szertegia, CallCentered, Results, Anexa, Infinity, MG Solutions y Lear Corporation.

Buscan romper récord: Empresas se unen al Banco de Alimentos de Hermosillo para acopio de frijol

"Cada kilo de frijol se integra a los paquetes alimentarios que reciben más de 60 mil personas al mes, además de 350 adultos mayores en situación de abandono o discapacidad que atendemos a través del programa Ayuda de Corazón", mencionó el director de la institución, Carlos Bustamante Kawano, acerca del impacto de esta iniciativa, destacando que el Banco de Alimentos cumple 30 años de labor.

Por otra parte, la coordinadora de Alianzas Estratégicas, Georgina Villegas Ibarra, expresó con entusiasmo y alegría la gran importancia de sumar voluntades a este tipo de causas. "El banco utiliza alrededor de 15 toneladas de frijol cada mes. Que las empresas digan que sí nos da esperanza; significa que alguien está escuchando y quiere ayudar", resaltó.

"Todo lo que sea ayudar suma", destacó Lucía Rodríguez de Tacos Armando, un punto de vista desde el sector empresarial. Explicó que, mediante dinámicas con clientes y alianzas con proveedores, han logrado una gran respuesta, por lo que hizo un llamado a difundir estas iniciativas y aprovechar las redes sociales para multiplicar el impacto; este es su segundo año participando.

El evento finalizó con la firma de cartas compromiso y el gran corte de listón, que marcó el inicio de la marcha de esta competencia solidaria. La meta es clara: más que ganar, se trata de llevar alimento a quienes más lo necesitan. Como conclusión, la finalidad del Banco de Alimentos de Hermosillo es continuar con estas estrategias e incrementarlas para este año, ampliando la cobertura de beneficiarios a cerca de 65 mil personas por mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui