¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- A través del Sistema DIF municipal en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, el Gobierno de Sonora hace una cordial invitación a todas las parejas del municipio a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026. Esta iniciativa tiene como principal propósito brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer el bienestar social mediante la formalización de la unión civil.
Estas acciones les otorgan acceso a derechos y obligaciones legales que contribuyen a la seguridad jurídica, la protección patrimonial y la estabilidad familiar; con ello, se fortalece el tejido social y se promueve el desarrollo integral de las familias, además de ser un facilitador de trámites de seguridad social, herencias y protección legal de hijos. No obstante, esta campaña permite a las parejas formalizar su matrimonio de manera gratuita, ya que no tiene ningún costo.
La recepción de documentos en el municipio de Cajeme se llevará a cabo del 17 de febrero al 10 de marzo de 2026, en las oficinas de DIF Cajeme, ubicadas al interior del Palacio Municipal, en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas. Durante este lapso de tiempo, los enamorados que estén interesados podrán acudir para recibir orientación, o bien, entregar la documentación correspondiente; el proceso dará continuación el 11 de marzo con la entrega de expedientes al Registro Civil, del 11 al 20 de marzo es la elaboración de actas y el 28 de marzo será la ceremonia de entrega de actas, en un evento especial donde las parejas celebrarán la formalización de su unión.
Requisitos para participar en la campaña
- Tener 18 años cumplidos
- Presentar copia de identificación oficial de ambos contrayentes por ambos lados
- Copia certificada del acta de nacimiento
- Llenar la solicitud de matrimonio (formato físico que será proporcionado al momento de entregar la documentación)
- Contar con el certificado de deudor alimentario no moroso
- En caso de que alguno de los contrayentes sea divorciado, anexar copia del acta o carta de divorcio correspondiente
El trámite no tiene ningún costo, es completamente gratuito y las parejas interesadas deberán acudir al DIF Cajeme dentro del periodo establecido para recibir información detallada y realizar su registro. Esta estrategia forma parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo en impulsar el bienestar integral de las familias sonorenses, facilitando trámites que fortalecen la legalidad, la estabilidad y la construcción de un futuro con mayores oportunidades.
