¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- A través del Sistema DIF municipal en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, el Gobierno de Sonora hace una cordial invitación a todas las parejas del municipio a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026. Esta iniciativa tiene como principal propósito brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer el bienestar social mediante la formalización de la unión civil.

Estas acciones les otorgan acceso a derechos y obligaciones legales que contribuyen a la seguridad jurídica, la protección patrimonial y la estabilidad familiar; con ello, se fortalece el tejido social y se promueve el desarrollo integral de las familias, además de ser un facilitador de trámites de seguridad social, herencias y protección legal de hijos. No obstante, esta campaña permite a las parejas formalizar su matrimonio de manera gratuita, ya que no tiene ningún costo.

La recepción de documentos en el municipio de Cajeme se llevará a cabo del 17 de febrero al 10 de marzo de 2026, en las oficinas de DIF Cajeme, ubicadas al interior del Palacio Municipal, en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas. Durante este lapso de tiempo, los enamorados que estén interesados podrán acudir para recibir orientación, o bien, entregar la documentación correspondiente; el proceso dará continuación el 11 de marzo con la entrega de expedientes al Registro Civil, del 11 al 20 de marzo es la elaboración de actas y el 28 de marzo será la ceremonia de entrega de actas, en un evento especial donde las parejas celebrarán la formalización de su unión.

Requisitos para participar en la campaña

Tener 18 años cumplidos

Presentar copia de identificación oficial de ambos contrayentes por ambos lados

Copia certificada del acta de nacimiento

Llenar la solicitud de matrimonio (formato físico que será proporcionado al momento de entregar la documentación)

Contar con el certificado de deudor alimentario no moroso

En caso de que alguno de los contrayentes sea divorciado, anexar copia del acta o carta de divorcio correspondiente

El trámite no tiene ningún costo, es completamente gratuito y las parejas interesadas deberán acudir al DIF Cajeme dentro del periodo establecido para recibir información detallada y realizar su registro. Esta estrategia forma parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo en impulsar el bienestar integral de las familias sonorenses, facilitando trámites que fortalecen la legalidad, la estabilidad y la construcción de un futuro con mayores oportunidades.

