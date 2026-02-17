¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Matrimonios colectivos

¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

El DIF hace un llamado a las parejas del municipio de Cajeme para que formalicen su unión, invitándolos a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026
¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026 Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- A través del Sistema DIF municipal en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, el Gobierno de Sonora hace una cordial invitación a todas las parejas del municipio a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026. Esta iniciativa tiene como principal propósito brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer el bienestar social mediante la formalización de la unión civil.

Estas acciones les otorgan acceso a derechos y obligaciones legales que contribuyen a la seguridad jurídica, la protección patrimonial y la estabilidad familiar; con ello, se fortalece el tejido social y se promueve el desarrollo integral de las familias, además de ser un facilitador de trámites de seguridad social, herencias y protección legal de hijos. No obstante, esta campaña permite a las parejas formalizar su matrimonio de manera gratuita, ya que no tiene ningún costo.

La recepción de documentos en el municipio de Cajeme se llevará a cabo del 17 de febrero al 10 de marzo de 2026, en las oficinas de DIF Cajeme, ubicadas al interior del Palacio Municipal, en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas. Durante este lapso de tiempo, los enamorados que estén interesados podrán acudir para recibir orientación, o bien, entregar la documentación correspondiente; el proceso dará continuación el 11 de marzo con la entrega de expedientes al Registro Civil, del 11 al 20 de marzo es la elaboración de actas y el 28 de marzo será la ceremonia de entrega de actas, en un evento especial donde las parejas celebrarán la formalización de su unión.

¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026
¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

Requisitos para participar en la campaña

  • Tener 18 años cumplidos
  • Presentar copia de identificación oficial de ambos contrayentes por ambos lados
  • Copia certificada del acta de nacimiento
  • Llenar la solicitud de matrimonio (formato físico que será proporcionado al momento de entregar la documentación)
  • Contar con el certificado de deudor alimentario no moroso
  • En caso de que alguno de los contrayentes sea divorciado, anexar copia del acta o carta de divorcio correspondiente

El trámite no tiene ningún costo, es completamente gratuito y las parejas interesadas deberán acudir al DIF Cajeme dentro del periodo establecido para recibir información detallada y realizar su registro. Esta estrategia forma parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo en impulsar el bienestar integral de las familias sonorenses, facilitando trámites que fortalecen la legalidad, la estabilidad y la construcción de un futuro con mayores oportunidades.

¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026
¡CÁSATE GRATIS! DIF Cajeme invita a participar en la campaña Matrimonios Colectivos Sonora 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.