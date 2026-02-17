Clima en Sonora HOY 17 de febrero: Frente Frío 35 traerá lluvias y heladas en estas regiones

Hermosillo, Sonora.- Si este martes 17 de febrero de 2026 sales temprano de casa en Sonora, no lo hagas sin revisar el pronóstico del clima completo: el Frente Frío 35 no solo traerá descenso de temperatura, también rachas de viento intensas y lluvias que podrían complicar traslados en varias regiones del estado. La combinación de aire polar y corrientes en chorro marcará un día inestable que exigirá precaución, sobre todo en el norte. Aquí toda la información.

Así será el clima en Sonora este martes 17 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos en el portal web Meteored.mx, el Frente Frío número 35 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interactuando con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en Sonora, además de condiciones para lluvia engelante en el norte del estado.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte de la entidad, pero frío en zonas serranas del norte, donde se prevén heladas y posible lluvia engelante. Municipios como Heroica Nogales registrarán temperaturas alrededor de 14°C como máxima y hasta -4°C como mínima; Agua Prieta rondará los 15 grados con mínimas cercanas a -5, mientras que Nacozari de García se moverá entre 13 y 6°C. En esta franja se esperan intervalos de chubascos bajo cielo medio nublado a nublado.

En la región noroeste y costera, ciudades como San Luis Río Colorado alcanzarán 23°C con mínima de 10; Sonoyta tendrá valores de 20 y 11°C; y Puerto Peñasco llegará a 19 grados con mínima de 14, también bajo condiciones de nubosidad variable y posibilidad de lluvia intermitente. En Caborca, el termómetro marcará hasta 20°C con mínima de 13.

Para la tarde, aunque el ambiente se tornará más templado en el centro y sur, el viento será un factor clave. En Sonora se prevén vientos del oeste y noroeste de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío en zonas altas y podría reducir la visibilidad en tramos carreteros. En Hermosillo se estiman 24°C como máxima y 15 de mínima; en Villa Pesqueira, 20 y 10°C; mientras que en Arivechi se prevén hasta 25°C con mínima de 10.

En el sur del estado, el ambiente será más cálido, aunque con influencia del viento. Heroica Guaymas registrará 23 grados con mínima de 14; Ciudad Obregón alcanzará 26°C con 12 de mínima; y Huatabampo llegará hasta 28°C, con mínima cercana a 11. A pesar de las temperaturas más elevadas, el cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros y posibilidad de chubascos aislados en algunos puntos.

Por la noche, el descenso térmico será más perceptible, especialmente en el norte y zonas serranas, donde el ambiente frío volverá a dominar. El viento continuará presente en varias regiones, por lo que se recomienda extremar precauciones si se realizan actividades al aire libre o traslados en carretera.

Fuente: Tribuna del Yaqui