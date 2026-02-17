CLIMA Hermosillo HOY 17 de febrero: Pronostican cielo NUBLADO; ¿habrá LLUVIAS este MARTES?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo no será completamente estable martes 17 de febrero de 2026. Aunque el día arrancará con ambiente templado y cielo cambiante, las condiciones evolucionarán con viento y una sensación térmica más elevada por la tarde, por lo que conviene anticiparse y organizar actividades, traslados y hasta la elección de ropa con información puntual. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este martes 17 de febrero en Hermosillo predominarán los intervalos de nubes y claros durante la mayor parte del día, sin previsión de lluvias, pero con variaciones en temperatura y viento a lo largo de las horas.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 17 de febrero. Foto: Conagua

La jornada iniciará con cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas. Para las 05:00 y 08:00 de la mañana, la temperatura descenderá a 16°C, con sensación térmica similar y viento ligero del sur y suroeste, manteniendo un índice de rayos ultravioleta (UV) bajo. El amanecer se registrará a las 07:00 horas, con primera luz desde las 06:36. Durante el transcurso de la mañana, el ambiente comenzará a tornarse más cálido.

A las 11:00 horas se prevén 20°C, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado del oeste, con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará nivel medio (4), por lo que se recomienda considerar protección solar básica si se realizarán actividades al aire libre. Para la tarde, el termómetro seguirá en ascenso. A las 14:00 horas se estiman 22°C, aunque la sensación térmica podría llegar a 25 grados debido a la combinación de temperatura y viento del oeste de entre 10 y 28 kilómetros por hora.

El índice UV subirá a cinco, también en rango medio. Hacia las 17:00 horas, la temperatura alcanzará los 23°C, con sensación térmica de 25°C y cielo con nubes y claros, antes de que el sol se oculte a las 18:15, con última luz a las 18:39. Por la noche, el ambiente se tornará nuevamente más fresco. A las 20:00 horas se esperan 19 grados y cielo parcialmente despejado, mientras que a las 23:00 horas el termómetro descenderá a 17 grados, con viento flojo del noroeste. El índice UV permanecerá en niveles bajos durante la noche.

En cuanto a condiciones astronómicas, este martes se presentará Luna Nueva, con iluminación del 0 por ciento, salida a las 07:11 y puesta a las 18:42 horas. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)