Clima HOY MARTES 17 de febrero en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS y CHUBASCOS en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para este martes 17 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos en diferentes regiones de Sonora y en otras parte de la República; si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Según el boletín vespertino de la Conagua, para hoy en la noche y madrugada del miércoles, el nuevo frente frío número 35 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, en combinación con una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, que propiciarán rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en el norte y noroeste de México; con chubascos en Sonora y lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

#Rachas fuertes de #Viento se pronostican para entidades del noroeste y norte de #México, así como #Lluvias aisladas en zonas de #BajaCalifornia con #Oleaje elevado en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, en las siguientes horas. Ve más información en ?? pic.twitter.com/iqhWIyZzMi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 18, 2026

Mientras que para mañana el frente frío número 35 se extenderá sobre el norte del país, al mismo tiempo un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes descritas; adicionalmente, lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, con lluvias puntuales fuertes en Baja California.

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 18 de febrero en Sonora?

El SMN reporta que se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con heladas en sierras y, durante la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora (sur).

Pronóstico de lluvias para mañana 18 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora y Campeche.

Baja California Sur, Sonora y Campeche. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua