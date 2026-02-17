Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Parlamento Abierto y Procedencia Legislativa del Congreso del Estado de Sonora, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, escuchó atentamente el informe de análisis sobre la implementación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), presentado por la investigadora Lizette Sandoval Meneses.

La diputada Gabriela Félix Bojorquez, al dar la bienvenida, reiteró el compromiso de la comisión de abrir espacios de diálogo para la exposición de estudios con el fin de que sean analizados por el Poder Legislativo; asimismo, expuso que el documento forma parte de un trabajo de investigación académica en el ámbito de las ciencias sociales y el análisis de políticas públicas; explicó que el propósito de la reunión fue presentar ante las y los legisladores un análisis técnico y documentado sobre la implementación de las medidas de la AVGM.

Congreso de Sonora analiza informe sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora tiene como propósito aportar evidencia, hallazgos y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la acción legislativa, la rendición de cuentas y la mejora de las políticas públicas; Sandoval Meneses expresó que el informe ofrece un análisis integral sobre el estado que guarda la implementación de las medidas y presenta diversas recomendaciones orientadas a fortalecer su cumplimiento.

Durante el análisis, entraron en discusión determinadas recomendaciones. Una de las propuestas expuestas fue que el Congreso de Sonora cuente con una mesa de trabajo y una agenda enfocada en combatir la violencia contra las mujeres; a la Secretaría de las Mujeres se le solicitó la entrega de una matriz de indicadores por medida; a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el registro de estadísticas sobre tentativas de feminicidio y, así como también, al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la implementación de un sistema de monitoreo judicial.

Sandoval Meneses también señaló que las conclusiones y recomendaciones sintetizan los principales hallazgos del análisis sobre la implementación de las medidas de la AVGM en Sonora, las cuales constituyen un mecanismo de carácter urgente que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a ejecutar acciones verificables, coordinadas y con presupuesto para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Es importante mencionar que en la reunión se contó con la participación de las diputadas Deni Gastélum Barreras (Morena), Elia Sallard Hernández (Morena) y Rebeca Silva Gallardo (NAS); el diputado Sebastián Orduño Fragoza (Morena); así como integrantes de la sociedad civil, entre ellas representantes de la Red Feminista, Jurídicas Feministas, Observatoria Todas MX Sonora, Ni Una Más, Marea Verde y la Red de Académicas Feministas, quienes participaron en la mesa redonda, compartiendo comentarios y opiniones sobre el documento.

Fuente: Tribuna del Yaqui