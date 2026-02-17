¿Cuántas mueres por sarampión registra Sonora? Gobierno de Sheinbaum confirma más 30 casos activos

Ciudad de México.- Este martes 17 de febrero de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Salud Federal informó que el estado de Sonora se sumó a los estados prioritarios para la vacunación contra el sarampión. Ante esto, surge la pregunta: ¿Cuántos casos activos hay en la entidad y cuántos deceso ha provocado la enfermedad? Esto respondió el Gobierno.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en el Gobierno de México, declaró que en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño hay un reporte oficial de "poco más" de 30 casos activos de sarampión. Reconoció que el número de contagios ha incrementado, aunque no precisó en qué municipios.

Hoy en Sonora tenemos aproximadamente un poco más de 30 casos activos, es decir, ha subido con respecto a la semana pasada, y antes de que se vuelva un problema queremos iniciar la vacunación masiva", dijo el funcionario al hablar de la estrategia de prevención a nivel nacional.

¿Cuántas personas han muerto por sarampión en México?

En esta misma intervención, el funcionario señaló que, al día de hoy, desde que se confirmó el primer caso de sarampión en febrero de 2025, y hasta el día de ayer [lunes 16 de febrero de 2026], se tienen confirmadas 29 defunciones por sarampión en todo México. Apuntó que 21 de estas lamentables defunciones han ocurrido en el estado de Chihuahua y resto de estas en otras entidades federativas.

Agregó que el número de decesos podría incrementar, ya que "las defunciones que hoy estamos viendo no representan muertes que hayan ocurrido en los últimos tres o cuatro días. Cuando una persona muere y hay una sospecha de que pudo haber sido sarampión empieza un proceso largo, auditado por expertos externos para validar que este caso efectivamente haya sido un caso de muerte por sarampión".

Por esa razón las últimas defunciones que estamos viendo, la número 29 no ocurrió en los últimos días", precisó Eduardo Clark.

Finalmente, agregó que en el estado Sonora no hay ni un fallecido por sarampión confirmado, hasta el momento.

