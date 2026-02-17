El juego le costó su patrimonio, negocio y estabilidad familiar; esta es la historia de ludopatía de Theo

Ciudad Obregón, Sonora.- Theo es ludópata de Ciudad Obregón en recuperación; tiene alrededor de 14 años militando en un grupo de jugadores anónimos denominado 'Trascender'. Después de años como jugador y apostador, perdió no solo dinero y parte de su patrimonio familiar.

Comentó que después de llevar y sostener un ritmo de vida considerado como elevado, con sus hijos en escuelas privadas y de vivir en un sector favorable de la ciudad social y económicamente hablando, hoy vive en una colonia popular y perdió un negocio.

Mis hijos estuvieron en una institución de prestigio educativo y en una posición favorable donde podían recibir lo que quisieran. Desafortunadamente, por la misma enfermedad, esa situación se deterioró", comentó.

Impacto de la ludopatía en el ámbito laboral

Destacó que algunas personas que se volvieron adictas al juego perdieron sus negocios porque los descuidaron. También quienes cuentan con un empleo, independientemente de cuál se trate, lo ignoran y empiezan a dedicarle más tiempo al juego que a sus trabajos. En ocasiones, llegan a perder su fuente de ingresos.

Pues afecta bastante porque muchos de nosotros vamos descuidando lo que nos deja, los negocios que nos dejaban dinero, los que estábamos en la línea de fuego. Dice un dicho por ahí: 'Al ojo del amo, engorda el caballo'; entonces, simple y sencillamente, pues lo descuidas", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a todas aquellas personas que consideren que podrían tener algún problema con su manera de jugar, para que se acerquen a la mencionada agrupación ubicada por la calle Allende entre Chiapas y Quintana Roo.

