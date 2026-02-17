En gira de trabajo por Opodepe, Rayón y San Miguel de Horcasitas, Durazo lleva infraestructura hídrica y apoyos educativos

San Miguel de Horcasitas, Sonora.- Alfonso Durazo Montaño realizó una gira de trabajo por los municipios de Opodepe, Rayón y San Miguel de Horcasitas, donde entregó proyectos de infraestructura hidráulica y modernización agrícola para potenciar la actividad primaria de la región y la entrega de Becas Sonora de Oportunidades a estudiantes de primaria.

En una gira de trabajo por Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, el gobernador Alfonso Durazo entregó la modernización del sistema de riego agrícola con energía solar en la Unidad de Riego 'Hermanos Villalva', con una inversión de 2.19 millones de pesos. El mandatario estatal destacó que este proyecto beneficia ocho hectáreas de cultivos de forrajes, frutales y hortalizas, fortaleciendo la productividad del campo y promoviendo el uso de energías limpias para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Estoy muy contento de estar acá y sobre todo de haber tenido la posibilidad como gobernador del estado de dar respuesta a algunas de las demandas que nos ha hecho el presidente municipal. Y Germán lo mencionaba, dice: nunca a San Miguel de Horcasitas le había tocado tanto. Y es que en realidad nunca le había tocado nada. No es que ahora sea mucho. Es que antes no había absolutamente nada y la distinción entre nuestro gobierno y anteriores es que nosotros gobernamos a ras de suelo. Y a ras de suelo, se conocen las necesidades de la gente", destacó el gobernador Durazo.

Asimismo, a través del programa Proagua 2025, se realizó la rehabilitación estratégica de pozo, tanque elevado e instalación de paneles solares, con una inversión de 3.09 millones de pesos, garantizando el abasto de agua potable para cuatro mil 721 habitantes de Pesqueira.

De manera adicional, se ejecuta la rehabilitación de pozo e infraestructura hídrica con una inversión de 1.39 millones de pesos, acciones que forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad hídrica y la infraestructura sustentable en comunidades rurales, mediante el financiamiento conjunto de los tres órdenes de gobierno.

Para continuar con su gira de trabajo, el gobernador Durazo visitó los municipios de Opodepe y Rayón, donde entregó a niñas y niños de primarias públicas las Becas Sonora. En Opodepe, ni la lluvia impidió que 132 estudiantes recibieran de manos del gobernador Durazo su beca con una inversión total de 290 mil 400 pesos, mientras que en Rayón se apoyó a 97 estudiantes con una inversión de 213 mil 400 pesos.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que, en materia educativa, durante su administración se han entregado más de 600 mil becas, consolidando un esfuerzo histórico para respaldar la permanencia escolar de niñas, niños y jóvenes sonorenses.

A su vez, los alcaldes Lorenzo Santa María, de Opodepe; Alejandro Grijalva, de Rayón; y Germán Ochoa Esparza, de San Miguel de Horcasitas, reconocieron el compromiso del gobernador Alfonso Durazo y destacaron que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se han concretado obras prioritarias que fortalecen el desarrollo y mejoran la calidad de vida de las familias de la región.

En Opodepe, las becas permiten que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios con mayor tranquilidad.



En Sonora trabajamos para que las oportunidades lleguen a todos, que el bienestar sea duradero y que ninguna historia se quede en el camino.#TierraDeOportunidades… pic.twitter.com/idTENuU0rw — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui